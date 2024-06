¡Ojo, Engomado Verde! Así aplicará el Hoy No Circula el jueves 13 de junio

La contaminación en la Ciudad de México y en el Estado de México ha disminuido. Esto significa que la calidad del aire es buena y es por eso que el programa del Hoy No Circula se aplicará sin ningún cambio para este jueves 13 de junio. Cabe destacar que todos los autos con Holograma 0 y 00 estarán excentos de las limitaciones.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este jueves 13 de junio?

Hay que recordar que este programa aplicará desde las 05:00 am hasta las 22:00. En otras palabras, estará activo durante todo el día, por lo que los siguientes autos no podrán salir de casa gracias al Hoy No Circula :



Todos los autos con engomado color verde, terminación de placa 1 y 2 y que tengan holograma 1 o 2.

El programa aplicará en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado de México , por lo que millones de personas tendrán que acatar las indicaciones de las autoridades.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México , los conductores que hagan caso omiso al programa Hoy No Circula, se pueden ser acreedores a multas que van de las 20 a las 30 UMA’s dependiendo el caso del infractor. Es decir, en pesos el pago de la multa iría de los 2 mil 171.4 a los 3 mil 257.1 pesos mexicanos.

Por si fuera poco, la multa aumentó este año en el Estado de México . El Reglamento de Tránsito del Edomex señala que aquellos infractores en este programa de circulación, deberán pagar mil 460.8 pesos en caso de ser detenidos por las autoridades de tránsito mexiquenses.

Es por eso que es muy importante que las personas que viven en los siguientes municipios respeten al pie de la letra: Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Tecámac, Valle de Chalco.

