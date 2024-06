¿No se puede ver el Popocatépetl? Así aplicará el Hoy No Circula este 11 de junio

Este 11 de junio la contaminación no cede en la CDMX y por este motivo de se activará el Hoy No Circula este 11 de junio conforme las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por este motivo ante el pronóstico meteorológico se indicarán cambios en los programas meteorológicos, que pueden llevar a modificar la formación y acumulación de ozono en el Valle de México.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 11 de junio?

Para este 11 de junio se reporta una calidad del aire aceptable y se tiene 75 puntos de contaminantes. Por este motivo no se aplicará el Doble Hoy No Circula este 11 de junio.

Así mismo los automóviles tendrán que seguir los reglamentos de la CAMe y el 11 de junio podrán circular: holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos. A continuación te decimos cómo aplicará el Hoy No Circula:

Placas 7 y 8



Holograma 1 y 2



Engomado Rosa

¿Qué recomendaciones emitió la CAMe?

Ante la mala calidad del aire que se podría presentar en la Ciudad de México la CAMe emitió algunas recomendaciones para evitar tener que llegar a activar la fase 2 de contingencia ambiental: