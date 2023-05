Este lunes 29 de mayo se registró muy buena calidad del aire, pues prácticamente todo el día se mantuvo por debajo de los 70 puntos de concetración de contaminantes, esto gracias a las lluvias de los últimos días y a la disminución de la actividad del volcán Popocatépetl , de ahí que la pregunta es si se suspenderá el programa Hoy No Circula martes 30 de mayo? Esto es lo que sabemos.

A las 18:00 hrs, el Índice AIRE Y SALUD reporta en la CDMX y su zona conurbada Calidad Del Aire de BUENA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de BAJO a MODERADO.

18:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire de BUENA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de BAJO a MODERADO.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/kawcrNlyzO — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 30, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Se aplicará el Hoy No Circula este 30 de mayo?

El programa Hoy No Circula es una programa ambiental implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el cual tiene como fin cuidar la calidad del aire, en este sentido, el programa es permanante y aunque haya muy buena calidad del aire, este debe aplicarse de manera normal.

En este sentido, este martes 30 de mayo, deben quedarse en casa los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8, tengan engomado rosa y holograma 1 y 2, recuerde que únicamente los automóviles que tengan holograma cero y doble cero pueden circular sin problema todos los días a menos de que se implemente el doble Hoy No Circula por mala calidad del aire.

Te compartimos la guía para circular en la ZMVM (Ciudad de México y Estado de México) de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

📌#MantenteInformado |

Te compartimos la guía para circular en la #ZMVM (Ciudad de México y Estado de México) de acuerdo con el programa #HoyNoCircula.

Ver más en https://t.co/UPCjjx2T1c pic.twitter.com/96v0iB5k4D — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 27, 2023

Tratar de evadir el Hoy No Circula se considera una falta administrativa, al cual se sanciona con una multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), se traduce en una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos; sin embargo, el Reglmento de Tránsito de la CDMX indica que adempas de la multa es remisión al corralón, inlcuyendo los automóviles foráneos.

Te puede interesar: Por estas causales ya no te pueden llevar al corralón en CDMX

En choques lamineros ya podrás moverte sin perder tu seguro

A partir del próximo 31 de mayo, entra en vigor el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para que, en caso de accidente automovilístico menor, conocidos como “choques lamineros ”, los conductores implicados puedan liberar las vialidades sin perder su derecho reclamar el seguro, esto debido a que no mover los coches es parte de las condiciones para hacer válido el seguro. De ahí que en el caso en que no haya personas lesionadas, los automovilistas deben tomar las fotografías correspondientes y mover los vehículos donde no afectan la vialidad.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.