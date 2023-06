Como cada día, la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), dio a conocer como aplicará el programa Hoy No Circula para este jueves 8 de junio por lo que algunos vehículos no podrán transitar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, en adn40 te decimos qué vehículos no circulan.

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula?

De acuerdo con la CAMe, el programa Hoy No Circula funcionará desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas del mismo jueves.

¿Qué vehículos no transitan por el Hoy No Circula este 8 de junio?

Este jueves 8 de junio los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2 no podrán transitar en la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Estos son los vehículos que quedan exentos al programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Quedan exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos.

También quedan exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex los automóviles de personas con discapacidad, transporte escolar, vehículos que transportan alimentos perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública y protección civil. Además de unidades que funcionen con gas natural.

Multa en CDMX por no respetar el programa Hoy No Circula

Los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula en CDMX serán acreedores a una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿Cuándo y por qué surgió el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue implementado (como medida temporal) el 20 de noviembre de 1989 y se hizo con el fin de retirar de la circulación, en los días laborables, 20% de los autos particulares y reducir los contaminantes en el aire.

El Reglamento de Tránsito de la capital indica que la multa para quien invada el carril del Metrobús CDMX será equivalente a 40, 50 o 60 UMAs, con la reciente actualización la UMA tiene un valor de 103.74 pesos. Esto significa que la multa será de 4 mil 149.60; 5 mil 187 o 6 mil224.40 pesos, según lo determine el oficial de tránsito.

