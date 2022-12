Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 27 de diciembre

El programa Hoy No Circula no toma vacaciones, así que te decimos qué automóviles no circulan este 27 de diciembre eb CDMX y Edomex ¡Evita multas!

Ciudad Compartir







Copiar Enlace Enlace Copiado

Escrito por: Redacción ADN40

adn40