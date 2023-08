Así aplicará el Hoy No Circula este 9 de agosto de 2023

Antes de sacar tu carro este miércoles 9 de agosto de 2023, cerciórate de revisar cómo funciona el programa Hoy No Circula, ya que hay ciertos autos que tienen restricciones tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Qué autos descansan en miércoles

De manera habitual, los autos que no circulan los miércoles son los de engomado rojo, terminación de placa números 3 y 4, pero solo los que tengan holograma 1 y 2, así como los foráneos.

Hoy No Circula Estos son los autos y horarios en los que ciertos autos no pueden circular en CDMX y Edomex, de acuerdo al Hoy No Circula del 9 de agosto de 2023.

Para este 9 de agosto, no hay ninguna modificación, por lo que las excepciones se mantienen para los hologramas 0 y 00, así como motocicletas, híbridos y eléctricos , los autos acreditamos para personas con discapacidad.

Cabe mencionar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) también especifica que hay ciertas unidades que pueden circular todos los días y que no les afecta el Hoy No Circula, como:



Vehículos de salud

Transporte escolar y de persona

Servicios funerarios

Transporte de residuos peligrosos

Protección Civil, seguridad pública y vigilancia ambiental

Unidades de turismo y servicio de público de pasajeros (vagonetas, microbuses y autobuses)

Cuál es la multa del Hoy No Circula

La idea de aplicar el programa ambiental del Hoy No Circula de lunes a sábado es ayudar a mantener los niveles de emisión bajos y que las condiciones atmosféricas sean idóneas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por ello se exhorta a respetar los horarios que van de 05:00 a 22:00 horas para los hologramas 1 y 2, mientras que para los foráneos es hasta las 11:00 horas. En caso de que los automóviles circulen en este horario, cuando no debería, tendrán que pagar una multa, que según el Reglamento de Tránsito, oscila entre los 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ) que va de los 2 mil hasta los 3 mil 112 pesos.

