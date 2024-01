Hoy No Circula en CDMX y Edomex 5 de enero de 2024: ¿Qué vehículos descansan este viernes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula , que tiene como finalidad ayudar a disminuir las emisiones contaminantes, funcionará para este viernes 5 de enero de 2024 en 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex), de la siguiente manera:

Los autos que no podrán circular este viernes por el Hoy No Circula son aquellos que cuentan con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como todos los vehículos con holograma de verificación 1 y 2.

El Hoy No Circula en CDMX y Edomex estará vigente desde la 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de este viernes 5 de enero, y de no acatar este programa podría acerté acreedor de una infracción de miles de pesos.

¿Qué autos pueden circular este 5 de enero de 2024?

De acuerdo con la CAMe, los autos que sí pueden circular este viernes 5 de enero son:

Los vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica, los que porten holograma “00” o “0”, así como los siguientes automóviles:



Vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad con identificación.

Camiones de perecederos y de residuos peligrosos.

Vehículos de atención médica.

Vehículos de seguridad pública.

Vehículos de servicios funerarios.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos de servicios de emergencia.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Las motocicletas

Los vehículos que porten un Pase Turístico vigente.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 22:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población de la capital.

¿Hay doble Hoy No Circula este viernes 5 de enero de 2024?

Para viernes 5 de enero no se prevé el doble Hoy No circula , debido a que las partículas de ozono no han representado problemas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha activado la contingencia ambiental.

Recordemos que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX señala que la Fase 1 de contingencia ambiental se activa cuando se llega a 150 puntos en el índice de calidad del aire. En el caso de la precontingencia, esta se activa a partir de los 135 puntos de ozono.

¿Cuáles son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula este viernes 5 de enero son:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Los autos de los restantes municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular en la capital del país siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular .

¿Cuál es la multa en CDMX por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten el Hoy No Circular de este viernes 5 de enero de 2024 serán acreedores a una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 2,74.80 pesos a 3, 112.20 pesos. Esta cifra cambiará cuando en febrero se actualice el valor de la UMA.

