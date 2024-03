Mala calidad del aire en el Valle de México, así aplicará el Hoy No Circula este lunes 4 de marzo

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) reporta mala calidad del aire en el Valle de México, aspecto que deben tomar en cuenta los conductores de la CDMX y el Estado de México (Edomex) para que no sean infraccionados por no respetar el Hoy No Circula 4 de marzo de 2024.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, las alcaldías que reportan mala calidad del aire son Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este lunes 4 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que los autos que no podrán transitar por la CDMX y el Edomex serán aquellos que tengan engomado amarillo, sus placas tengan terminación 5 y 6, o cuenten con holograma 1 y 2.

Recuerda que los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos del Hoy No Circula. Si se trata de automóviles que son eléctricos o hídridos también están libres de obligaciones.

La medida aplicará para las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex que son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cómo aplica el programa Hoy No Circula los demás días de la semana?

Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

