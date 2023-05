Don Goyo parece estar tranquilizándose pues a pesar de que en las últimas 24 horas se han registrado ocho exhalaciones y una leve caída de ceniza volcánica en municipios del Estado de México (Edomex) no se han registrado explosiones, por lo que todo apunta a que no habrá modificaciones en el famoso Hoy No Circula.

De esta forma, el programa que aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Edomex y que controla las emisiones de los automóviles aplicará de manera normal este 29 de mayo de 2023.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué autos no circulan los lunes

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) los autos que no podrán circular este lunes de 05:00 a 22:00 horas son los holograma 1 y 2 engomado amarillo cuya placa termina con los números 5 y 6.

Recuerda, el programa Hoy No Circula del lunes aplica únicamente para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. pic.twitter.com/EwEukK2O8Y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 28, 2023

De tal forma que los 0 y 00 están exentos en cuanto a las restricciones del Hoy No Circula, al igual que las motocicletas, carros híbridos y eléctricos , clásicos y antiguos o aquellos que porten placas de personas con discapacidad.

Te puede interesar: ¿Cuándo y por qué surgió el programa Hoy No Circula?

¿Hasta qué modelo puedo obtener el holograma 0 y 00?

En realidad no existe un año o modelo determinado que garantice obtener el holograma 0 y 00, ya que estos varían según las regulaciones y criterios de las autoridades correspondientes.

Por lo general estos hologramas se otorgan a vehículos nuevos con motores más eficientes, mientras más nuevo sea el carro es más probable obtener el holograma 0 y 00, ya que estos cumplen fácilmente con los estándares de emisiones contaminantes.

Suspenderán o cancelarán tu licencia de manejo si te detectan en estado de ebriedad

Multa del Hoy No Circula

En caso de que circules e infrinjas el programa deberás acatar las consecuencias, ya que el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que oscila entre los 2 mil 74.80 y 3 mil 112.20 pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado .