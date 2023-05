¿Le cayó ceniza del volcán Popocatépetl a tu auto? Deberás lavarlo pronto y de manera correcta, pues debes saber que esta puede corroer la pintura y tomar la apariencia de cemento en caso de que se registre humedad o le caiga agua y no se lave de manera inmediata; de lo contrario seguramente será difícil retirarla de las ventanas y retrovisores.

Así como ocurre con las personas, que deben lavarse con abundante agua y jabón en caso de que su piel tenga contacto con la ceniza volcánica para que esta no afecte su salud, las estructuras y superficies también se deben limpiar. En caso de no hacerlo, esta podría provocar colapsos parciales o totales de techos de hogares o causar graves daños a los objetos.

Y es que la ceniza acumulada sobre las estructuras como viviendas, negocios, grandes edificios, etcétera genera una sobrecarga en los edificios en caso de humedecerse. Es por ello que debe barrerse y depositarse en bolsas de plástico y no arrojarse a las alcantarillas y coladeras. Pero qué pasa con los automóviles? ¿cómo lo lavo o le retiro la ceniza?

¿Qué hago si le cayó ceniza volcánica mi automóvil?

Si tu automóvil ya se convirtió en un lienzo de arte color gris tras dejarlo en la calle deberás seguir las siguientes indicaciones para no rayarlo y devolverle su brillo original:

-Primero que nada debes colocarte un cubrebocas, ya que al respirarla de manera directa puedes tener problemas de salud, sobre todo si sufres de enfermedades respiratorias.

-De preferencia colócate guantes para lavar tu vehículo.

-Retira con un cepillo suave o tela sin mojar la ceniza en caso de que se presente en grandes cantidades afuera de tu auto.

-Enjuaga tu coche con agua a presión; puedes utilizar una manguera.

-Después de que hayas retirado la mayoría de la ceniza ahora sí utiliza una cubeta y un trapo para lavar tu vehículo.

-Para lavar tu vehículo utiliza un detergente para automóviles o un shampoo con pH neutro para eliminar las sustancias ácidas que haya dejado la ceniza.

-Deberás enjuagar los trapos y cambiar el agua constantemente.

-Cuando hayas terminarlo de lavarlo, seca tu automóvil con un trapo de microfibra.

Daños en los coches que puede provocar la ceniza volcánica

La ceniza del volcán Popocatépetl no solo puede provocar daños físicos a los automóviles, sino también internos. Esta composición de partículas es capaz de obstruir los filtros de aire del coche, lo que puede derivar en una afectación del motor e incrementar el consumo del combustible. Por eso es importante que los afectados limpien su coche de manera rápida y correcta para no dañar su patrimonio.

