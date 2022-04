Hoy No Circula jueves 28 de abril en CDMX y Edomex

Para este jueves 28 de abril la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer que por el programa Hoy No Circula, autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 y con holograma 1 y 2, no podrán transitar en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

La CAMe dio a conocer que estas restricciones aplican desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas del mismo jueves 28 de abril.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula 21 de abril

· Atizapán de Zaragoza.

· Coacalco de Berriozábal.

· Cuautitlán.

· Cuautitlán Izcalli.

· Chalco.



· Chicoloapan.

· Chimalhuacán.

· Ecatepec de Morelos.

· Huixquilucan.

· Ixtapaluca.

· La Paz.

· Naucalpan de Juárez.

· Nezahualcóyotl.



· Nicolás Romero.

· Tecámac.

· Tlalnepantla de Baz.

· Tultitlán.

· Valle de Chalco.

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

¿Qué estados de México abarcan la Megalópolis?

La Megalópolis se encuentra en la región central México y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de $1,509.80 a $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de $1,460.80 pesos

