Mala calidad del aire: Autos que descansarán este jueves 25 de abril por el Hoy No Circula

El Valle de México reporta muy mala calidad del aire, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe), que alertó a los automovilistas para que estén al pendiente de los índices contaminantes y de cómo aplicará el Hoy No Circula este jueves 25 de abril de 2024.

De acuerdo con el Índice Aire y Salud en el Valle de México hay un nivel de riesgo muy Alto por la presencia de ozono en el ambiente. La estación Ajusco Medio es la que suma las mayores concentraciones de contaminación .

¿Cuáles son los autos que no podrán transitar en por el Hoy No Circula del 25 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que los autos que no podrán transitar en CDMX y el Edomex son aquellos que tienen terminación de placa 1 y 2, engomado verde y holograma 1 y 2. Recuerda que los vehículos que están exentos de los lineamientos del Hoy No Circula son los siguientes:

Holograma 1: 1° y 3° sábado de cada mes, descansan números impares, 2° y 4° sábado de cada mes, descansan números pares.

Holograma 2: Descansan todos los sábados.

Cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.



¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la última semana de abril de 2024?

• Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

• Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

• Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

• Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

• Viernes, engomado Azul, terminación 9 y 0.

¿Cuáles son las alcaldías que reportan mala calidad del aire?

Las alcaldías más afectadas por la mala calidad son las siguientes:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Xochimilco

Iztacalco

Coyoacán

