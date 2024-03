¡La calidad del aire es mala! Autos que no podrán circular este miércoles en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México, la contaminación ambiental es un problema grave pues en las últimas semanas se ha registrado mala calidad del aire, por ello, en adn40 te decimos cómo aplicará el programa Hoy No Circula este miércoles 20 de marzo de 2024.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico la calidad del aire en el Valle de México es mala por lo que se recomienda a la población evitar realizar actividades físicas al aire libre.

14:00, si vives o te encuentras en donde la #CalidadDelAire es MALA Recomendaciones para la protección de tu salud. -Grupos sensibles :Evita las actividades físicas al aire libre -Para toda la población: Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 19, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos descansan el miércoles?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula para reducir los índices de contaminación ambiental por lo que todos los autos deben descansar una vez a la semana dependiendo su holograma, engomado y terminación de placa.

Así que, este miércoles no podrán circular los autos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/SdUyqeZAdh — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 17, 2024

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Cabe destacar que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los vehículos pues los que tengan holograma 0 y 00 pueden circular todos los días.

También los autos eléctricos o híbridos y los que tengan placas de discapacidad o que ofrezcan servicios de emergencia.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México establece que los vehículos que circulen el día que les corresponde descansar serán retirados de la vialidad.

Posteriormente el auto será ingresado al depósito vehicular y el dueño deberá pagar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

📌#RecomendacionesCAMe

En #TemporadaDeOzono es muy importante cuidar tu salud y reducir emisiones de contaminantes ¿cómo lo puedes hacer?

✅Consulta el índice AIRE Y SALUD https://t.co/yNKApnjCfJ

✅Recarga gasolina después de 18:00h o antes de 10:00h pic.twitter.com/bqmGjOdbhW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 18, 2024

¿Cuándo se puede suspender el Hoy No Circula?

La Sedema puede suspender el programa Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales. También se puede interrumpir si las condiciones meteorológicas son favorables y no representan un riesgo para la salud de los habitantes.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.