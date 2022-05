Hoy No Circula del 19 de mayo en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que con base en el programa Hoy No Circula los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que tengan el holograma de verificación 1 y 2 serán los que no podrán circular este jueves 19 de mayo en la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Segun el programa Hoy No Circula las restricciones para autos aplican desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de noche de este jueves 19 de mayo.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM. Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/9Gk27KB4KP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 17, 2022

Municipios del Edomex donde se aplica el Hoy No Circula

· Atizapán de Zaragoza

· Coacalco de Berriozábal

· Cuautitlán

· Cuautitlán Izcalli

· Chalco



· Chicoloapan

· Chimalhuacán

· Ecatepec de Morelos

· Huixquilucan

· Ixtapaluca

· La Paz

· Naucalpan de Juárez

· Nezahualcóyotl



· Nicolás Romero

· Tecámac

· Tlalnepantla de Baz

· Tultitlán

· Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

No olvides que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de $1,509.80 a $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de $1,460.80 pesos.

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

