Se registra muy mala calidad del aire, así aplicará el Hoy No Circula este 15 de abril

El Valle de México comenzará la semana con un reporte de mala calidad del aire , debido a que según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en la capital hay un índice elevado de contaminación, así que antes de trasladarte a tu destino es necesario que sepas cómo aplicará el Hoy No Circula este 15 de abril de 2024.

De acuerdo con el índice Aire y Salud del Valle de México, hay contaminantes O3 y PM10, ante ello se recomienda no realizar actividades al aire libre, sobre todo si las personas forman parte del grupo vulnerables de la capital. La estación Tláhuac es la que registra el mayor número de niveles contaminantes .

Las alcaldías de la CDMX más afectadas por la mala calidad del aire son Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Respecto al Edomex, los municipios donde hay altos índices de contaminación son Cuautitlán, Atizapán y Tultitlán.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula 15 de abril de 2024?

Según la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe), los autos que no podrá transitar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por el reglamento del Hoy No Circula, y en medio de la mala calidad del aire, son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2.

Los vehículos que por ley están exentos de los lineamientos del Hoy No Circula son los que cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

¡No lo olvides!

Holograma 1: 1° y 3° sábado de cada mes, descansan números impares, 2° y 4° sábado de cada mes, descansan números pares.

Holograma 2: Descansan todos los sábados.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 7, 2024

¿Cómo apoyar a reducir la mala calidad del aire en el Valle de México?

Evita usar aerosoles, solventes o pinturas

Realiza quema agrícola antes del mediodía y construye una brecha alrededor del terreno

Realizar un barrido húmedo para que el polvo no se levante

Llena el tanque de gasolina de tu automóvil en CDMX o Edomex durante las noches

Comparte tu vehículo con tus familiares y amigos



Mejorar la calidad del aire en #TemporadaDeOzono es tarea de todos:



⛽️Carga gasolina por las noches

🚗Comparte tu automóvil

— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) April 10, 2024

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la tercera semana de abril de 2024?

Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado Azul, terminación 9 y 0.

