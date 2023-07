¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula 14 de julio de 2023?

El Valle de México es una de las regiones en donde se registran mayores índices de contaminación del país y con el objetivo de que disminuyan, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) estableció el programa Hoy No Circula , el cual tiene un calendario semanal que marca día con día qué terminación de placas no podrán transitar por la Megalópolis.

La Cámara de Diputados informó en un comunicado que en México se generan 20 mil muertes anuales debido a la contaminación del aire; 9 mil 600 corresponden a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZVM). El director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Horacio Riojas Rodríguez mencionó que la mala calidad del aire ocupa el noveno lugar dentro los factores que ocasionan enfermedad y muertes en el país.

¿Qué autos no podrán transitar este viernes 14 de julio de 2023?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán transitar por las calles de la CDMX o en los 18 municipios del Estado de México en donde está vigente el Hoy No Circula son aquellos que tienen placas con terminación 9 y 0, cuentan con engomado azul, así como permisos 1 y 2.

¿En qué municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Iztalli

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez



-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Técamac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación -informó la CAMe.

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?

Los vehículos que están exentos y podrán circular libremente por la CDMX son los vehículos que cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, debido a que emiten pocos o nulos índices contaminantes en la capital. Ante ello, si cuentas con alguno de estos automóviles no tienes de qué preocuparte.

