¡Que no arruine tu San Valentín! Así aplica el Hoy No Circula este 14 de febrero

¡Evita multas este San Valentín! El programa Hoy No Circula no respeta festividades ni días que son para pasarla entre amistades o pareja, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplican las restricciones vehiculares en Ciudad de México y Estado de México este miércoles 14 de febrero.

De acuerdo con lo señalado por la CAMe, este San Valentín 2024 las restricciones por el programa ya señalado aplica de manera normal, por lo cual un sector de la población no podrá circular de 5:00 de la mañana a 22:00 de la noche tanto en CDMX como en Edomex.

Por ello, con la finalidad de que no te arruinen tus planes este 14 de febrero , a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo aplica el programa Hoy No Circula, el cual se debe acatar para evitar la nueva multa de tránsito.

Hoy No Circula miércoles 14 de febrero en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que el programa Hoy No Circula de este 14 de febrero, aplica de la siguiente manera:



Autos con engomado rojo

Autos con terminación de placa 3 y 4

Vehículos con holograma de verificación 1 y 2

Como bien se mencionó anteriormente, este programa aplica de las 5:00 a las 22:00 horas de este miércoles 14 de febrero en toda la Ciudad de México, y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en 2024

En cuanto a la multa, es muy importante hacer mención que el pago de esta se actualizó para el 2024, por lo cual se señala que los infractores deberán abonar el pago de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale entre los 2 mil 171.4 y los 3 mil 257.1 pesos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los 18 municipios en los que aplica el programa Hoy No Circula son los siguientes:



Atizapán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

