Hoy No Circula 13 de diciembre en CDMX y Edomex ¿Qué autos descansan?

Con los festejos a la Virgen de Guadalupe se realizaron quemas de fuegos artificiales a lo largo de toda la noche y para el 12 de diciembre se alcanzaron altos índices de contaminación, por esta razón te decimos en qué automóviles aplica el Hoy No Circula para este 13 de diciembre en la CDMX y Edomex.

A las 13:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y zona conurbada #CalidadDelAire ACEPTABLE con riesgo a la salud MODERADO.

En #Iztapalapa, #Chalco, #CuautitlanIzcalli y #Nezahualcóyotl es MALA lo cual representa un riesgo ALTO a la salud.

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental de la CAMe en el cual se establece que este martes 13 de diciembre no podrán transitar en CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex, los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, con holograma 1 y 2.

El #HoyNoCircula del martes 6 de diciembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Vehículos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Recuerde que los automoviles con holograma cero y doble cero están excentos, asi como los casos siguientes:

· Automóviles eléctricos e híbridos.

· Coches de personas con discapacidad.

· Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.



· Unidades que funcionen con gas natural.

· Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

· Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

· Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

· Motocicletas

· Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

¿En qué municipios del EdoMex es válido el hoy no circula?

· Atizapán de Zaragoza

· Coacalco de Berriozábal

· Cuautitlán

· Cuautitlán Izcalli

· Chalco

· Chicoloapan

· Chimalhuacán

· Ecatepec de Morelos



· Huixquilucan

· Ixtapaluca

· La Paz

· Naucalpan de Juárez

· Nezahualcóyotl

· Nicolás Romero

· Tecámac

· Tlalnepantla de Baz

· Tultitlán

· Valle de Chalco



Multa por incumplir el hoy no circula

Recuerda que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un equivalente entre los 1,924.40 a los 2,886.60 pesos.