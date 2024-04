Reportan calidad del aire extremadamente mala; te contamos si habrá doble Hoy No Circula

En las últimas horas el Sistema de Monitoreo Atmosférico, dio a conocer que la calidad del aire en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es extremadamente mala, por lo cual podría entrar en vigor el programa doble Hoy No Circula este miércoles 3 de abril.

Según con lo señalado por este sistema de monitoreo, en la zona de Nezahualcóyotl la calidad del aire es extremadamente mala, mientras que en la alcaldía Tláhuac de la CDMX, se reporta como muy mala debido a los altos gases contaminantes que se han registrado.

Por ello, con la finalidad de informar sobre cómo aplicará el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex este primer miércoles del mes, a continuación en adn40 te daremos a conocer lo que ha dicho la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) respecto a estos hechos.

17:00. El #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Chalco la #CalidadDelAire es EXTREMADAMENTE MALA, el riesgo es EXTREMADEMENTE ALTO. En #Nezahualcóyotl y #Tláhuac es MUY MALA, el riesgo MUY ALTO. El resto de #CDMX y zona conurbada es de ACEPTABLE a MALA, el riesgo es de MODERADO a ALTO. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 2, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Habrá doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles 3 de abril?

De acuerdo con lo señalado por la CAMe, hasta el momento no se tiene prevista la activación de la fase uno de la contingencia ambiental, por lo cual el programa Hoy No Circula se podría mantener con normalidad este próximo miércoles 3 de abril tanto en CDMX como en el Edomex.

Con eso dicho y según con el calendario de circulación, este próximo 3 de abril el programa Hoy No Circula aplicará para los autos que cuenten con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, así como los vehículos que tengan holograma 1 y 2.

Las restricciones de movilidad aplicarán en toda la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex a partir de las 5:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche de la fecha antes mencionada.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/YMYKeWWkc5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 31, 2024

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula en CDMX

En caso de que la ciudadanía haga caso omiso al programa Hoy No Circula, es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito tiene estipuladas multas que van de los 2 mil 171.40 a los 3 mil 257.10 pesos, dependiendo el caso del infractor.

También es importante hacer mención que los oficiales de tránsito están facultados en remitir al corralón a aquellos automovilistas que hagan caso omiso al programa Hoy No Circula. Será justamente en este lugar, en donde los ciudadanos podrán pagar la multa correspondiente.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

¿Qué autos sí circulan este miércoles 3 de abril en CDMX y Edomex?

Vale la pena hacer mención que los autos que sí pueden circular en las calles de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México, son aquellos que sean eléctricos, híbridos, motos, autos con placas de clásico y vehículos con placas de discapacitados.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.