¿Aplicará el Doble Hoy No Circula por Mala Calidad del Aire este viernes 16 de junio?

La tarde del jueves 15 de junio la Ciudad de México y presentó calidad del aire muy mala en el puntaje de medidas de ozono, por lo que podría ser activada la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, con lo que, de mantenerse así, también aplicaría el Doble Hoy No Circula, medida que busca disminuir los niveles de contaminación que se generan en zonas metropolitanas como la CDMX.

Conoce más del trabajo que realizamos en la CAMEgalópolis

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex en viernes?

De declararse y mantenerse la Fase 1 de Contingencia Ambiental este viernes 16 de junio no podrían circular los automóviles que cuenten con holograma “0" y “00" engomado en color azul y terminación de placas 9 y 0, tampoco los vehículos que tengan holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9 y los que porten holograma 2.

Recuerda que esta medida aplica a partir de las 6:00 horas de la mañana en el Estado de México y en el Edomex y se mantiene hasta las 22:00 horas del mismo día, por lo que si tu auto pertenece a los que no deben circular debes dejarlo guardado y evitar multas o sanciones.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 16 de junio?

Recuerda también, que de levantarse la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, el programan Hoy No Circula volverá a la normalidad y aplicará únicamente en automóviles con terminación de placas 0 y 9 y que tengan engomado azul con holograma de verificación 1 y 2, así como vehículos con permiso temporal.

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula

No olvides que en caso de no respetar el Hoy No Circula o el Doble Hoy No Circula serás acreedor a una multa que va entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, el equivalente a dos mil 74.80 pesos o hasta tres mil 112 pesos.

Es por eso que tienes que estar atento a lo que informen las autoridades sobre estas medidas para evitar contratiempos e incurrir en una falta que represente un gasto no contemplado y una sanción.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.