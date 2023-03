¡Ten cuidado! Revelan forma de estafa con cadena de oro en CDMX

A través de la cuenta de un usuario en TikTok, se dio a conocer cómo es la forma de estafa con cadena de oro que se lleva a cabo en algunas zonas del centro de la Ciudad de México y para evitar que la gente caiga, el joven compartió su experiencia al encontrar el objeto tirado en el piso.

¿Cómo es la nueva estafa con una cadena de oro?

El usuario @brmaverick07 que pertenece a un joven de nombre Brian Rojas explica en el video que él al ir caminando por la calle de Isabel La Católica en la zona centro de la CDMX y vio que a un señor se le cayó una bolsa pequeña con una cadena de oro dentro y la recogió para devolvérsela.

Al dársela el señor, este le preguntó que, si no había visto otra cadena y a lo que Brian contestó que no, el señor le dijo que regresaría a donde supuestamente las había comprado y se va, más adelante otro sujeto se acerca a él con la misma cadena y le dice que vio que se le había caído a lo que el usuario de TikTok le responde que no es suya y el hombre le dice que si no quiere acompañarlo a dársela al primer hombre.

Al no encontrar al supuesto dueño, revisan la bolsita de la cadena donde venía una nota de remisión con una dirección muy sencilla que decía que era de un precio de 38 mil pesos, pero la joyería estaba muy lejos del lugar. Al seguir viendo qué hacer con la cadena y no encontrar el lugar en GPS deciden que podrían empeñarla, pero el otro sujeto le ofrece 10 mil pesos que pediría a su trabajo. Al pasar un tiempo sin resolver el tema de la cadena, el sujeto de nombre Ángel le pide algo de valor a Brian para dejarle la cadena y que no se vayan con las manos vacías.

¿Cómo saber que es una estafa?

El usuario sigue explicando en un segundo video lo que ocurrió al final y que notó por algunos detalles extraños, como la nota, la misma bolsa, la cadena que se notaba falsa y que nunca le prestó para tocarla y revisar su autenticidad, por lo que decidió dejarle el árticulo al sujeto.

Brian alerta a la gente que observe su clip a considerar esta nueva forma de estafa con cadena de oro.

“Gente, tengan cuidado la verdad yo pienso que este es un nuevo modus operandi” Dice el joven en TikTok.

