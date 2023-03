¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 28 de marzo?: Esto es lo que sabemos

Debido a que se activó la contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis establece que con la finalidad de disminuir la contaminación en la capital se aplica el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

La CAMe detalló informó la tarde de este lunes 27 de marzo que la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, continuará hasta debido a la mala calidad del aire.

La autoridad explicó que durante el día ha persistido la influencia del sistema de alta presión, generando condiciones de estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, así como poca nubosidad, radiación solar intensa, y temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, dicha combinación propicia la formación del ozono.

Por ello explicó que siguen elevadas las concentraciones de ozono registrando a las 14:00 horas un máximo de 150 ppb en la estación Iztacalco, en la misma alcaldía. Para el resto del día y para mañana, se prevé una mejoría en la ventilación en el Valle de México.

Contaminacion

¿Qué autos descansan este 28 de marzo por el Doble Hoy No Circula?

Para este martes 28 de marzo, el programa Hoy No Circula señala que no no deben transitar los vehículos automotores con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

En el supuesto de que la contingencia se active en sábado o domingo, la CAMe iniciará con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y continuará con terminación 7 y 8 engomado rosa, 3 y 4 engomado rojo, 1 y 2 engomado verde, 9 y 0 engomado azul e iniciará nuevamente con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y así sucesivamente.

A las 20:00 horas, la CAme informará si aplica el Doble Hoy No Circula para el martes 28 de marzo, a través de su último reporte del día sobre la contingencia ambiental.

📄#ComunicadoCAMe | 15:00 horas

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM.

Más info en https://t.co/ciNrQu11uW

✅Consulta el Índice Aire y Salud en https://t.co/Xgdyh1jsQc o en la app AIRE.#CuidaTuSalud pic.twitter.com/VKNJi3ldoI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 27, 2023

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula son: