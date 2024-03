Doble Hoy No Circula 7 de marzo: Se mantiene mala calidad del aire

La noche de este miércoles el Sistema de Monitoreo Atmosférico indica que la mala calidad del aire se mantiene en la Ciudad de México y en ciertos municipios del Estado de México, te explicamos si habrá Doble Hoy No Circula este 7 de marzo de 2024.

Las autoridades decretan que la fase 1 de contingencia ambiental atmósferica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México a las 16:00 horas, alcanzando los 179 ppb (partes por billón) de ozono.

De acuerdo con información de diversos modelos metereológicos, mañana 7 de marzo persisitirá la mala calidad del aire en el Valle de México debido a un sistema de alta presón que ocasionará viento débil, lo que favorecerá la formación del ozono.

Para este jueves 7 de marzo, el programa Doble Hoy No Circula aplicará a los siguientes autos:



Holograma de verificación 2



Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9



Con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2



Vehículos antiguos o nuevos con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2



Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”

#ComunicadoCAMe | 20:00h

Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM.

Ver más info en https://t.co/d4SLQu3cIW

📢Recuerda que las restricciones a la circulación son de 𝟓:𝟎𝟎 𝐚 𝟐𝟐:𝟎𝟎𝐡. pic.twitter.com/OWFJivOgrA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 7, 2024

¿Qué autos están exentos del Doble Hoy No Circula?

Para el programa Doble Hoy No Circula del 7 de marzo ciertos vehículos como los eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma podrán transitar por las calles.

También los automóviles que porten holograma “00” o “0” vigente engomado diferente al color verde y terminación de placa 1 y 2, así como vehículos destinados para atender emergencias médicas.

Transportes, escolares, servicios urbanos, cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, vehículos para personas con discapacidad, transporte de residuos y materiales peligrosos, servicio público de pasajeros y turismo, transporte de mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, motocicletas.

Municipios del Edomex donde aplica el Doble Hoy No Circula

Para este jueves 7 de marzo el Doble Hoy No Circula del 7 de marzo en el Estado de México, aplican para los municipios del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

El Doble Hoy No Circula aplicará de las de las 5:00 a las 22:00 horas y recuerda que si no respetas el programa de la CAMe podrías ser acredor a una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), equivalente a los 2 mil 074 y los 3 mil 112 pesos.

¿Sabes por qué la @CAMegalopolis decreta #ContingenciaAmbiental en la Zona Metropolitana del Valle de México?



A nivel mundial se decretan contingencias ambientales atmosféricas para proteger la salud de las personas y reducir la emisión de gases contaminantes.



🧵1/3 pic.twitter.com/8D1oOKD8C6 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 6, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.