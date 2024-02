Así aplicará el Doble Hoy No Circula este viernes por contingencia ambiental en CDMX y Edomex

¡Toma nota! La tarde de este jueves 22 de febrero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se activó la fase uno de contingencia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo cual generó que entrara en vigor el Doble Hoy No Circula en ambas entidades.

A través de sus redes sociales la CAMe dio a conocer que la contingencia se aplicó derivado de los altos índices de contaminación en la capital del país, lo cual podría generar daños a la salud de la población.

Por ello y con la finalidad de ayudar a nivelar la calidad del aire en la CDMX y el Edomex, la CAMe dio a conocer cómo aplicará el Doble Hoy No Circula este viernes 23 de febrero, el cual se deberá acatar para evitar multas de miles de pesos.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula este viernes 23 de febrero?

De acuerdo con lo señalado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el Hoy No Circula normal aplicaría solamente para los autos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0, así como autos con holograma terminación 1 y 2 y permisos.

Sin embargo con la activación de la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, las restricciones aplicarán para los siguientes vehículos:



No circulan autos con holograma 2

No circulan autos con holograma 1 y placas que terminen en pares

No circulan autos, sin importar holograma, con placas que terminan en 9 y 0.

Estas restricciones aplican en toda la capital de la República Mexicana, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Multas por no respetar el Doble Hoy No Circula

Vale la pena hacer mención que a inicios de este 2024 las autoridades modificaron el costo de las multas por no respetar el Hoy No Circula o Doble Hoy No Circula, las cuales para este año aumentaron de manera considerable.

Se señaló que las y los automovilistas que no respeten esta medida de circulación en la CDMX, se podrían hacer acreedores a una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual corresponde entre los 2 mil 074 a los 3 mil 886 pesos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

