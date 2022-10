Día de Muertos 2022: Mixquic se prepara para celebrar en grande

Después de dos años de pandemia las celebraciones por el Día de Muertos regresarán a San Andrés Mixquic , donde el culto a los que ya no se encuentran entre nosotros se lleva en grande y de manera tradicional.

Con el objetivo de que tanto turistas como habitantes cercanos al icónico panteón de San Andrés Mixquic pasen en grande esta importante tradición mexicana, empleados del gobierno central ya comenzaron con los trabajos de limpieza y pintura.

Y es que este panteón, así como el pueblo originario de Tláhuac, ofrece una variedad de atractivos históricos de México en el marco de Día de Muertos, ya que realiza un verdadero festejo a la muerte con ceremonias que son ciertamente una explosión de colores y sentimientos puros.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, las aglomeraciones habían quedado suspendidas, sin embargo, gracias a la vacunación y a los bajos índices de la enfermedad, la alcaldía Tláhuac y sus habitantes sí llevarán a cabo las celebraciones este 2022.

Mixquic se prepara para la llegada de miles de visitantes

El pasto seco ya comenzó a cortarse, el piso a pavimentarse, y las criptas a arreglarse. Esto con el objetivo de que los visitantes al panteón, sobre todo aquellos que tienen algún familiar enterrado en el cementerio del pueblo pasen un día cómodo con sus seres queridos.





Aunque si bien la pandemia no ha terminado y la alcaldía Tláhuac no ha anunciado medidas restrictivas, se espera que no haya alguna.

Este año se espera que la asistencia al tradicional panteón, que se viste de flores Cempasúchil, y conmemora a la muerte el 1 y 2 de noviembre, sea mayor a la de hace tres años, pues cientos de personas querrán divertiste y pasarla a lado de sus familiares fallecidos.

