Hasta hubo nieve; este fue el día más frío en la CDMX

Aunque no lo creas, las bajas temperaturas que se han experimentado en los últimos días, semanas o incluso meses no son las peores, de hecho el día más frío en la capital no fue el mismo en que cayó nieve y las calles de la CDMX se pintaron de blanco.

Lo cierto es que en ambas ocasiones el termómetro tuvo que descender por debajo de los cero grados centígrados (°C).

¿Cuándo fue la última vez que nevó en la CDMX? Era la madrugada del 11 de enero de 1967; en ese entonces el Distrito Federal otorgó un paisaje poco común, las calles se vistieorn de blanco. Según se narra esto ocurrió tras 24 horas de lluvia ininterrumpida.

La nevada llegó durante la madrugada, alrededor de la 01:30 horas. El termómetro marcó una temperatura de -4 °C en algunas zonas y en otras menos, la mínima registrada fue de -5.5 °C, esto ocurrió en la estación climatológica “El Guarda” en la alcaldía Tlalpan.

#UnDíaComoHoy de 1967 la Ciudad de México amaneció cubierta de blanco ❄️. Sí, leíste bien: se registró una nevada histórica ⛄️ que en lugares como San Ángel, Chapultepec y el Zócalo alcanzó 8 cm de espesor. ¿Y por tu casa, sabes cómo fue?#VacúnateYPonte😷 pic.twitter.com/zHJ6dMCkg3 — UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2022

A través de una publicación en Twitter por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mencionó que en San Ángel, Chapultepec y el Zócalo la nieve alcanzó 8 centímetros de espesor.

Si bien esa fue la última vez que nevó, hay quienes dicen que no fue la primera ya que en 1965, 1920 y 1907 ya había ocurrido algo parecido.

¿Cuál ha sido el día más frío en la CDMX? Irónicamente, este no fue el mismo que el de la nevada. De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sí ocurrió en enero y en el mismo año, pero días antes, se trató del 5 de enero de 1967.

En esa fecha se registró una temperatura de -10.5 °C en la misma estación climatológica de Tlalpan, al sur de la capital.

Años después hubo otro importante descenso de temperaturas, ocurrió el 16 de diciembre de 1972 y se dice que el termómetro marcó los -10 °C en zonas como Cuajimalpa; esto debido a un norte de 252 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz que afectó a varios estados del país.

El día más frío en el mes de enero de hace 50 años se registró en la #CDMX. Conoce cuál fue la temperatura en la siguiente #infografía pic.twitter.com/94NCMVg6SA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2017

Temporada de frentes fríos 2022

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil; este año la temporada de frentes fríos se adelantó, por lo que en los próximos meses las masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos de América se desplazan a México provocando descenso de temperatura y heladas en el norte y el centro del país.

Se cree que las entidades más afectadas por los frentes fríos , con temperaturas de entre 2 y 8 °C serán:

Zacatecas

Chihuahua

CDMX

Durango

Estado de México (Edomex)

Puebla

Tlaxcala

Incluso en estos dos últimos y Veracruz podrían registrarse algunas nevadas.

