VIDEO: Reportan supuesta cría de pantera en Metro CDMX

La tarde de este jueves 1 de diciembre se reportó el avistamiento de una supuesta cría de pantera en las inmediaciones de la estación Tacuba, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

Fue a través de redes sociales que se reportó que el felino se encontraba caminando sobre unos tejados cerca del Metro CDMX, por lo cual se le dio aviso a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para su respuesta.

“Ese no es un gato”, se escucha decir a uno de los jóvenes que logró captar al felino en video, el cual se hizo viral en las diferentes redes sociales.

Es importante señalar que en la zona en la que se vio a la supuesta cría de pantera, se encuentra una parroquia y una escuela primaria, por lo cual se solicitó la intervención inmediata de personal de seguridad.

Tras estos reportes, se detalló que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y demás personal de la SSC, se encuentran laborando en el lugar que se reportó el avistamiento para localizar y resguardar al animal.

Este hecho ocurrido en la Ciudad de México, hace recordar a los múltiples avistamientos de osos en Nuevo León , estado de la República en la que hace unos días se vio a un animal de este tipo “bailando” en una universidad.

La grabación ha causado tanta sensación que no ha pasado desapercibido y rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

El divertido material muestra al oso rascándose la espalda en un árbol de la escuela, sin embargo con las voces de fondo de los estudiantes gritando “solo, solo, solo” pareciera que estaba pasando algo realmente diferente, como si estuviera perreando con muy buen ritmo.

El video es corto y en realidad no se sabe que ocurrió tras el “baile”, por fortuna el grupo de jóvenes de la Facultad de Comunicación de la universidad de Nuevo León fue consciente y no se acercó demasiado para no molestar al ejemplar o causar un mayor problema.

