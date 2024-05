¡No, otra vez! Activan fase 1 de contingencia ambiental este sábado

Este sábado 18 de mayo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó sobre la activación la fase I de la Contingencia Ambiental en el Valle de México debido a los altos niveles de contaminantes que se mantienen en el país, manteniéndose en los 156 (ppb) puntos por billón.

Las concentraciones máximas de ozono de 160 y 157 ppb se presentaron en las estaciones de Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), y UAM Xochimilco (UAX), ubicadas en la Alcaldías de Coyoacán y Xochimilco en Ciudad de México.

La CAMe señala que la activación de la fase 1 de contingencia ambiental tiene el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

¿Qué autos no circulan este domingo 19 de mayo?

Si planeabas salir con la familia o bien salir a pasear, debes de saber que la CAMe activó el Doble Hoy No Circula, por lo que ciertos autos no podrán transitar por las calles y de no respetar las reglas recibirán multas y hasta ser llevados al corralón.

Estos autos no podrán circular este 19 de mayo debido a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México:



Vehículos con holograma de verificación 2



Autos con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9



, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9 Carros particulares con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Por otro lado, las unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, que no tengan pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, deberán dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (EDOMEX).

¿Qué actividades no podrán realizarse por la activación de la fase 1 de contingencia ambiental?

Para este domingo 19 de mayo se pide evitar realizar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, a fin de evitar respirar contaminantes.

También, se recomienda suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas, en un horario de 13:00 y las 19:00 horas y posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

