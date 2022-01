Tramita la Constancia de No Antecedentes Penales de la CDMX en línea

A partir de este 4 de enero podrás tramitar en línea la Constancia de No Antecedentes Penales de la CDMX; te decimos cómo.

De acuerdo a lo publicado este martes en la Gaceta Oficial de la CDMX, el trámite será competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital,y se podrá acceder a él en el portal: https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/

Por su parte, la SSC indicó a través de un comunicado que este trámite digital permitirá que las personas interesadas puedan procesarlo de manera ágil y accesible.

Gaceta Oficial 04-01-2022. Aviso por el que se da a conocer el Trámite denominado, Constancia Digital de No Antecedentes Penales: @SSC_CDMXhttps://t.co/eKsFcuP7p4 pic.twitter.com/WcOCJDoNSP — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) January 4, 2022

La Constancia de No Antecedentes Penales se emitirá en ocasiones particulares

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, las situaciones particulares en las que se emitirá este trámite son:



Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

• En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada;

• Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.





Cabe destacar que el trámite de este documento en línea no vulnera los derechos humanos de los ciudadanos pues se estableció bajo una política de igualdad y no discriminación.

Es por esto que las Constancias de No Antecedentes Penales y de No Antecedentes Registrales no serán emitidas para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo, que no tenga relación con lo ya señalado.

La #SSC da a conocer el trámite de Constancia Digital de No Antecedentes Penales. https://t.co/wyTRThckna pic.twitter.com/g7eyHk7MsL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 4, 2022

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv