¿Cómo casarte sin salir de tu hogar? Así puedes hacerlo en CDMX

¡Atención! Si tienes planes de contraer matrimonio o te gustaría hacerlo pronto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) te ofreece la posibilidad de realizar este importante trámite desde tu hogar; te contamos cómo casarte.

De acuerdo con la Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de México, las personas que vivan en la CDMX podrán tener este benficio, podrán presentarse sin cita a las ventanillas del juzgado que les quede más cerca y así agendar el día de la boda, además de presentar ciertos documentos.

Ojo, al menos una de ellas debe radicar en la capital del país para que se pueda hacer válido este trámite.

Documentos a presentar en original y copia:

1.- Solicitud previamente registrada en el portal del Gobierno de la CDMX.

2.- Identificación oficial vigente de los interesados, puede ser la credencial para votar o el pasaporte.

3.- Ser mayor de edad.

4.- Copia del acta de nacimiento certificada de ambos.

5.- Comprobante de domicilio de la CDMX, no mayor a tres meses.

6.- Constancia de curso prenupcial impartido por el C. Juez del Registro Civil.

7.- Constancia de no deudor alimenticio de ambas personas interesadas.





Como último punto, si es que algún interesado estuvo casado anteriormente, deberán presentar una copia de matrimonio con anotación de divorcio o una sentencia original de la disolución del matrimonio .

¿Cuál es el costo del trámite de matrimonio?

El costo del trámite es de dos mil 745 pesos, se puede pagar en bancos o en los Centros de Servicio de Tesorería. El tiempo de respuesta a la solicitud del trámite de matrimonio es de 8 días hábiles.

¿Apunto de casarte? 💍 El #RegistroCivilCDMX te brinda la mayor información, acá los requisitos para llevar a cabo tu boda a domicilio. pic.twitter.com/UORcLKx0bT — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) September 30, 2022

Acta de concubinato

Por otra parte, también existen parejas que no desean casarse, sin embargo, quieren vivir juntas, para estos casos pueden solicitar un acta de concubinato. Los requisitos son:

1.- Identificación oficial de ambos

2.- Constancia de domicilio, no mayor a tres meses y con al menos dos años de residencia en la CDMX.

3.- Constancia de inexistencia de matrimonio, la cual se solicita en alguna de las oficinas del registro civil de la CDMX.

4.- Acta de nacimiento del hijo o hijos, en caso de ser el caso.

5.- Solicitud debidamente requisitada.

6.- Acta de nacimiento de la pareja

El costo por este trámite solo es de 81 pesos.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

ldb