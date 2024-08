Hoy No Circula sabatino, 10 de agosto, ¿Qué autos no pueden salir?

No olvides que el programa del Hoy No Circula cambia cada sábado del mes, por lo que te explicamos cómo será este 10 de agosto. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció qué autos deberán quedarse en casa y aquellos que no cumplan con el reglamento serán acreedores a una multa considerable.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos no salen por el Hoy No Circula del sábado 10 de agosto?

Para este sábado 10 de agosto, todos los autos con holograma 1 y terminación de placa en par (0, 2, 4, 6, 8) no podrán circular. De igual manera, todos aquellos con holograma 2 se tendrán que quedar en casa, así como los autos foráneos.

El programa comienza a las 05:00 am y termina a las 22:00 pm, por lo que habrá que respetarlo durante todo el día en las vialidades de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

En relación a las multas a las cuales los automovilistas se pueden hacer acreedores en la CDMX por no respetar el Hoy No Circula , es importante señalar que éstas pueden ir 2 mil 171.4 y los 3 mil 257.1 pesos dependiendo el caso del infractor.

Vale la pena señalar que las autoridades correspondientes están facultadas en remitir al automóvil al corralón , lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

Los autos que sí van a circular el sábado 10 de agosto

Hay que recordar que los autos híbridos o eléctricos siempre estarán exentos del programa del Hoy No Circula, ya que no tienen las mismas emisiones contaminantes que los demás vehículos. De igual manera, todos los autos con holograma 0 y 00 también están libres, ellos solo deben preocuparse cuando hay contingencia ambiental.

Por último, las motocicletas , los autos con matrícula para discapacitados, taxis y autobuses de transporte público también se salvarán del programa del Hoy No Circula este sábado 10 de agosto.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/F7Zn9LpgZv — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 4, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.