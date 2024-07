Evita el corralón: Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 19 de julio

¡Que no te multen! Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), emitió la lista de los automovilistas que se verán afectados por el programa Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo señalado por las autoridades del Valle de México, este viernes 19 de julio este programa de circulación afectará a un sector de la población en un horario en específico, lo cual se debe cumplir para evitar sanciones económicas.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer cómo aplica el programa Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, así como las multas a las que te podrías hacer acreedor en caso de que decidas no acatar el reglamento de tránsito de rigor.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 19 de julio?

Lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, señala que este próximo viernes 19 de julio serán los automóviles con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 y aquellos que cuenten con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar en la CDMX y el Edomex por el programa Hoy No Circula.

Dentro del reglamento, se señala que este programa comienza desde las 5:00 de la mañana y se mantiene vigente hasta las 10:00 de la noche de cada día en que se active este mecanismo de circulación.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En cuanto a las multas que podrían recibir los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula, es importante señalar que la modificación de la UMA a inicios de este 2024, señala que aquellos automovilistas que no respeten esta normativa se pueden hacer acreedores a sanciones que equivale entre los 2 mil 171.4 y los 3 mil 257.1 pesos.

De igual forma es importante señalar que las autoridades están facultadas en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá hacer el pago de la multa correspondiente a cada uno de los conductores.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿En qué estados del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco

Recuerda que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente a lo largo de seis días de la semana, siendo el domingo la única fecha en la que no entra en vigor esta normativa.

