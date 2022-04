CDMX aplicará vacuna COVID-19 el 18 de abril en 187 unidades de salud

Con motivo de intensificar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 de la primera, segunda y dosis de refuerzo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del 18 y hasta el próximo 30 de abril del 2022, se habilitarán 187 Unidades de Salud a lo largo de la capital del país.

A través de un comunicado, autoridades de la CDMX informaron que por primera vez se contarán con 117 Centros de Salud de la Secretaría de Salud, 45 Unidades de Medicina Familiar del ISSSTE y 25 Unidades Médico Familiares (UMF) del IMSS, así como cuatro Macro Sedes en Sala de Armas, CENCIS Marina, Voca 7 del IPN y Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

Ante esto, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que las ubicaciones y horarios de operación de las 187 unidades de salud se pueden consultar en el portal vacunación.cdmx.gob.mx .

Por su parte la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó al resto de la ciudadanía a acudir a las Unidades de Salud para aplicarse las vacunas correspondientes.

“Acudan al Centro de Vacunación en las Unidades de Medicina Familiar más cercano a su domicilio. En cualquier caso si no tienen derechohabiencia IMSS también ahí se les puede poner la vacuna o a los cuatro Macro Centros, es una campaña muy importante para que ya todos tengan sus refuerzo”, señaló la Jefa de Gobierno.

Vacunación COVID: requisitos del IMSS e ISSSTE para recibir dosis

Ante las fechas establecidas por el gobierno de la Ciudad de México, cabe recordar que los centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ahora serán las sedes a donde podrás acudir, pues tendrán jornadas de vacunación COVID ; conoce cuáles son los requisitos para vacunarse contra esta enfermedad.

A través de un comunicado, el IMSS dio a conocer que a partir de abril, junto con el Gobierno Federal, lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas Unidades Médicas del Instituto en todo el país, con el propósito de vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis. La vacuna que se aplicará será AstraZeneca.

¡Queremos que todos y todas completen su esquema de vacunación contra #COVID19!💉

A partir de la próxima semana, estaremos vacunando a cualquier persona mayor de 15 años y a jóvenes con comorbilidades de 12 a 14 años, independientemente de su lugar de residencia. pic.twitter.com/0FPrTZg1bf — Gobierno CDMX (@GobCDMX) April 13, 2022

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse contra la COVID-19 en el IMSS e ISSTE?

· Cualquier persona podrá acudir a solicitar la dosis que necesite, siempre y cuando haya pasado la cantidad mínima de 4 meses entre las dosis.

· No es necesario llevar alguna documentación

· No es necesaria realizar una cita

· No será necesario el expediente de vacunación

¿Cuándo aplicarán la vacuna COVID-19 en sedes del IMSS e ISSSTE en la CDMX?

A partir del próximo lunes 18 de abril comenzarán a aplicarse las vacunas contra la COVID-19 en los centros de salud del IMSS e ISSSTE en la CDMX, mientras que del martes 19 de abril al sábado 23 y del 25 al 30 del mismo mes, se aplicarán las vacunas en las macrosedes.





