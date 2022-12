CDMX y Edomex registran muy mala calidad del aire hoy 16 de diciembre

En su reporte del mediodía de este viernes la Dirección de Monitoreo Atmosférico del Valle de México informó que la Ciudad de México y el Edomex reportan muy mala calidad del aire hoy 16 de diciembre.

Los indices más altos de riesgo por la mala calidad del aire hoy 16 de diciembre son principalmente en el municipio de Cuatitlán en el Estado de México, además de Coacalco y Chalco.

09:00, si vives o te encuentras en #Azcapotzalco #GAM #Iztapalapa #Coacalco y #Chalco.

Recomendaciones:

Grupo Sensibles

Evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre

Toda la población

Reduce actividades físicas vigorosas al aire libre. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 16, 2022

El la Ciudad de México las alcaldías con mayor inidce de contaminantes son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa al igual que en Tláhuac, pero en esas entidades la calidad del aire hoy es mala solamente.

Recomendaciones ante mala calidad del aire

La recomendación de las autoridades ambientales ante esta condición de contaminantes en el aire son:

Evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre ya que esto puede generar riesgos importantes a la salud y más aun en grupos vulnerables.





Si bien la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha a activado la Contingencia Ambiental en el Valle de México, es importante mencionar que hace unos días informó que la temporada invernal trae consigo el riesgo latente de que exista mayor suspensión de partículas y se puedan activar medidas para reducirlas como son el programa Doble Hoy No Circula entre otras.

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando se regsitran 135 puntos de cualquier contaminante se activan medidas preventivas y al alcanzar los 150 puntos, se declara contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.

¿Habrá contingencia ambiental por mala calidad del aire hoy?

Como dato es importante tomar en cuenta que la Dirección de Monitoreo Atmosférico realiza un corte cada hora y presenta las concentraciones en relación a las 12 horas posteriores y debido a ello podemos esperar que esta tarde la contaminación siga en aumento.

Recuerda que en adn40 te mantendrémos informada e informado sobre la calidad del aire hoy 16 de diciembre y si se llega a declarar contingencia ambienta y con ello el Doble Hoy No Circula .

