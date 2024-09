Estos son los bloqueos que hay en CDMX para el miércoles 4 de septiembre por reforma al Poder Judicial

La reforma al Poder Judicial ha provocado gran controversia a nivel nacional, por lo que miles de personas que no están de acuerdo con ella han salido a las calles para manifestarse y evitar que se apruebe. Esto ha generado varios bloqueos en la CDMX para este miércoles 4 de septiembre.

Bloqueos en CDMX, miércoles 4 de septiembre

Congreso de la Unión . Trabajadores del poder judicial y estudiantes de diferentes universidades bloquearon las inmediaciones de la Cámara de Diputados

. Trabajadores del poder judicial y estudiantes de diferentes universidades bloquearon las inmediaciones de la Viaducto Río de la Piedad . Una de las vialidades más concurridas de la CDMX como lo es Viaducto sigue con afectaciones viales por las manifestaciones. La circulación en dirección a Ciudad Deportiva es la más afectada.

. Una de las vialidades más concurridas de la CDMX como lo es Viaducto sigue con afectaciones viales por las manifestaciones. La circulación en dirección a Ciudad Deportiva es la más afectada. Av. Río Churubusco. La misma manifestación ha provocado caos vial en Churubusco, en dirección al norte de la CDMX.

Cabe destacar que el movimiento en transporte público en la zona afectada también quedó comprometido. Aquellos que pasan por Velódromo, Ciudad de los Deporte, Puebla y Pantitlán han tenido que caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos.

De igual manera se esperan afectaciones en Circuito Interior, Paseo de la Reforma y Eduardo Molina, por lo que se recomienda buscar vías alternas para llegar a los destinos y evitar las zonas con manifestaciones.

Convocan a paro nacional este miércoles 4 de septiembre

En redes sociales comenzó a circular una invitación para ‘defender al poder judicial y los organismos autónomos’, realizando un paro nacional de labores este miércoles 4 septiembre.

Invitan a no trabajar, no comprar productos, no hacer transacciones bancarias y demostrar la negativa de las masas a la reforma al poder judicial.

Discuten reforma al poder Judicial

Los diputados comenzaron la discusión de la reforma al Poder Judicial en una sede alterna a la Cámara de Diputados, debido a que dicha sede fue bloqueada. Ahora discuten en la Sala de Armas, de la Magdalena Mixhuca, en Iztacalco.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció que decidieron trasladar la sesión para respetar el derecho de expresión de aquellos que se encuentran en contra de la reforma.

