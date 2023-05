Premian a Claudia Sheinbaum por su apoyo al cine

A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , le será entregado el premio internacional de la Motion Pictures Association (MPA) por sus contribuciones al cine y producciones en la capital del país, los cuales permitieron que la industria global siguiera avanzando durante la pandemia de la COVID-19.

Claudia Sheinbaum recibirá el premio Industry Champion por presidir un crecimiento récord en la producción en la Ciudad de México y “abrazar” a la industria del cine a pesar de la crisis sanitaria a la que se enfrentó el mundo entero, al digitalizar y simplificar los procedimientos administrativos para filmar en la CDMX.

VIDEO: Claudia Sheinbaum anuncia que quiere ser presidencia de México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La MPA señaló que gracias a las acciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, actualmente la industria continúa ofreciendo películas y programas de televisión. Asimismo reconoció su trabajo para proteger a los creadores y construir una vía más inclusiva para los narradores.

¿Cuándo recibirá el premio Claudia Sheinbaum?

La entrega del premio a Claudia Sheinbaum, quien aspira a ser presidenta de México , tendrá lugar en junio en la sede de MPA en Washington. En el evento también Gina Prince-Bythewood, directora y guionista y Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, recibirán el galardón.

Prince-Bythewood, que recibió el MPA Creator Award, dirigió más recientemente The Woman King para TriStar Pictures de Sony. Escribió y dirigido largometrajes como Love & Basketball, The Secret Life of Bees y Beyond The Lights.

Ella y su esposo Reggie Rock Bythewood se desempeñan como productores ejecutivos de la próxima serie Genius: MLK/X de Disney+ y National Geographic a través de su productora Undisputed Cinema.

Jeffries, quien recibió el premio Industry Champion, está siendo reconocida por garantizar que “la comunidad creativa estadounidense continúe impulsando el crecimiento económico y exportando las mejores películas y programas a nivel mundial. Según el MPA, el apoyo de Jeffries a la Oficina de derechos de autor de Estados Unidos y a los esfuerzos para frenar la piratería de transmisión.

Iniciamos la semana asistiendo al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional -se lee en un posteo de su Instagram.

Te puede interesar: Ante aumento de microsismos, CDMX invierte 40 mdp para estudios y nuevas estaciones

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.