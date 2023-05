La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el daño al ahuehuete de Reforma podría tener motivos políticos , después de que fuera detenido un hombre señalado por colocar sustancias en la tierra y dañar las instalaciones del sistema de riego que se estaba terminando de instalar.

De acuerdo con la mandataria la acción de la persona que afectó al árbol no tiene sentido y afirmó que debe tener una finalidad: “Puede ser, claro que puede ser. ¿Cuál es el objetivo si no? ¿Quién quiere dañar un árbol? O sea, ¿por qué? No creo que alguien quiera cometer un daño a un ser vivo de la nada, sino algún motivo debe tener. Entonces, ¿puede ser político? Sí, sí puede ser político”, dijo.

La jefa de explicó que una situación similar se vivió con el ahuehuete que fue plantado el pasado el 5 de junio de 2022 debido a que su gobierno también fue notificado “que estaba contaminada la tierra, lo que no se supo es si era una situación previa o posterior”.

Este es el nuevo ahuehuete en Paseo de la Reforma en la CDMX

Detienen a sujeto por dañar ahuehuete de Reforma

Las autoridades de la CDMX detuvieron a un sujeto que saltó las vallas metálicas que rodean la glorieta del ahuehuete de Reforma y esparció cemento a su alrededor, hechos que fueron captados por cámaras del C5.

Cabe señalar que a tres días de plantar el árbol donado por Viveros Regionales y Vivero Los Encinos, una persona puso cemento y tras una revisión del suelo se detectó un olor extraño, por lo cual se tomaron muestras del suelo que serán analizadas en un laboratorio, y de esta forma confirmar qué sustancias se arrojaron y si hay posible daño en las raíces del árbol.

Un grupo de expertos conformado por viveristas, instituciones académicas y de la sociedad civil, ofrecieron su colaboración a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina para ser los custodios del nuevo ahuehuete plantado en la Glorieta de Paseo de la Reforma.

Personal de Sedema capitalina la mañana del lunes a la glorieta para retirar el cemento y colocar el nuevo sustrato.

Solicitan proteger ahuehuete de Reforma

Tras la plantación, la madrugada del viernes 19 de mayo, el grupo de expertos solicitó mantener el cerco metálico que rodea al árbol; a pesar de que el acceso permanecía cerrado con candado, la persona logró ingresar, por lo cual el equipo de especialistas solicitó apoyarse con vigilancia física al interior para proteger al árbol.

El árbol fue trasladado del Vivero Nezahualcóyotl hacia Paseo de la Reforma sin ningún inconveniente. El ingeniero Édgar Ojeda, arborista certificado de la Sociedad Internacional de Arboristas, detalló que previo a su plantación el ahuehuete tenía nuevas raíces y que a partir de la plantación se aplicarán hormonas promotoras de crecimiento de raíces, así como aminoácidos que ayudarán al árbol a pasar esta etapa de plantación en la Glorieta de Paseo de la Reforma.

