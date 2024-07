Hoy No Circula, miércoles 10 de julio: ¿Qué autos de CDMX y Edomex descansan?

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la CDMX quiere prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes que producen los vehículos y por eso han implementado el programa del Hoy No Circula .

Pese a que hay una buena calidad del aire en el Valle de México gracias a las lluvias y los fuertes vientos, el programa del Hoy No Circula aplicará con normalidad este miércoles 10 de julio. Aquí te contamos los autos que deberán quedarse en casa para evitar ser sancionados por las autoridades.

Hoy No Circula del miércoles 10 de julio

Para el día de hoy, los autos con terminación de placa 3 y 4, con engomado rojo y holograma 1 y 2 se deberán quedar en casa durante todo el día. Hay que recordar que el programa aplica de las 5:00 am a las 22:00 pm.

Por otro lado, todos aquellos que tengan holograma 0 y 00 podrán circular sin problemas todos los días en la Ciudad de México y el Estado de México. De igual manera, los autos híbridos o eléctricos podrán circular sin problemas. Estos vehículos solo deben de preocuparse por el Hoy No Circula cuando se activa la contingencia ambiental.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2024

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Este 2024 aumentó la multa por no respetar el Hoy No Circula . Ahora la infracción asciende entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). Esto significa que la multa que recibas por no respetar el programa podría ir de los $2172 a los $3257 pesos.

De igual manera, si la autoridad correspondiente lo considera necesario, el auto podría ser remitido al corralón, dependiendo del nivel de la falta cometida. Por eso es muy importante estar al tanto de qué autos deben quedarse en casa.

Los municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

Recuerda que el programa aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por otro lado, en el Estado de México es diferente, ya que el Hoy No Circula es exclusivo de los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

