Mujer acusada de arrojar aspas de una lavadora a vías del Metro, es absuelta

Viviana Salgado, mujer acusada de atentar contra las vías de comunicación, luego de que por accidente se le cayeran unas aspas de una lavadora a las vías de la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro CDMX, fue absuelta y su caso fue cerrado.

La tarde de este viernes 27 de enero, Viviana acudió a una audiencia de sobreseimiento que solicitó su abogado Simplicio Martínez, en los Juzgados de Control y Juicio Oral, ubicados en Doctor La Vista 114 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde las autoridades decidieron absolverla del caso.

Exoneran a mujer acusada de arrojar aspas de lavadora a vías del Metro

Luego de 45 minutos dentro de los juzgados, la mujer residente del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México, salió de las instalaciones y en entrevista a las afueras de los juzgados de la Ciudad de México, señaló que el proceso que llevaba en su contra termino.

Ya estoy libre, gracias a Dios. Ya se recolectaron (todas las pruebas) de que fue un accidente lo que me pasó (…) Lo único que pido es que (las autoridades) limpien mi nombre -indicó la mujer.

Asimismo, dio a conocer que buscará que la fiscalía de la Ciudad de México le pida una disculpa pública, ya que no quiere la reparación del daño.

Además solicitó a las autoridades capitalinas que “hagan bien su trabajo, que no digan cosas que no, que tengan más cuidado con lo que dicen y que digan las cosas tal y como fueron (…) por eso dañan a la gente como el daño que me hicieron a mí. La verdad es irreparable el daño que me hicieron”.

El abogado de Viviana indicó que la Fiscalía de CDMX basó su acusación en las declaraciones de policías capitalinos, las cuales no se pudieron sustentar posteriormente, además de que no fue posible consultar las grabaciones del día de los hechos, porque el Metro CDMX informó que las cámaras en ese punto no funcionan.

Por qué acusaron a Viviana Salgado de intento de sabotaje al Metro

Recordemos que Viviana fue detenida el 12 de enero en la estación del Centro Médico de la Línea 3 del Metro CDMX cuando se le cayeron accidentalmente unas aspas de su lavadora que llevaba para arreglarla, pero se les resbalaron y cayeron hacia las vías del Metro CDMX por lo que fue acusada del delito de ataques contra las vías de comunicación

La mujer de 41 años de edad pasó dos días en el Ministerio Público y luego fue enviada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; después un juez de control la vinculó a proceso el 16 de enero y le concedió que siguiera el proceso en libertad con la medida cautelar de presentarse a firmar.