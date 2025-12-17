inklusion.png Sitio accesible
Madres buscadoras colocan “el árbol de los desaparecidos” en CDMX

Madres buscadoras de distintos colectivos colocaron un árbol de Navidad afuera del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP), en la Ciudad de México ante la crisis de desaparecidos.

Ciudad

Por:  Itandehui Cervantes

  • Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México han 133 mil personas desaparecidas y 72 mil personas sin identificar.
  • Este año, al menos 205 mil familiares vivirán una Navidad marcada por la ausencia de alguno de sus seres queridos.
  • Según las madres buscadoras, todos los días llegan personas a denunciar la desaparición de familiares.
