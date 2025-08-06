La sanción que podrían recibir los policías que realizaban actos sexuales en nueva patrulla de CDMX

El pasado 5 de agosto se hizo viral un video en el que dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) tenían un encuentro sexual en una patrulla (recién comprada), por lo que ambos elementos podrían ser sancionados, de acuerdo con las normas del Consejo de Honor y Justica de la SSC.

En primer lugar, es un hecho que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa contra los policías que aparecen en el video, quienes, aseguran, ya fueron plenamente identificados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El castigo que recibirían los policías que tuvieron actos sexuales en patrulla

La dependencia asegura que no se tolerará ningún acto que contravenga los principios y protocolos de la institución. En esta ocasión, el hecho de que los policías hayan realizado esto en la patrulla y en la vía pública constituye un uso indebido de recursos públicos y una clara violación a los códigos de conducta.

De esta manera, según el caso, el Consejo de Honor y Justicia establece que los elementos pueden ser acreedores a las siguientes sanciones:



Destitución. Los elementos serían removidos de su cargo por la falta; Suspensión temporal correctiva. Se pueden imponer hasta 30 días fuera de cargo y suele aplicarse a elementos que han presentado indisciplina de forma reiterada o que hayan cometido un acto que no amerite destitución; Suspensión temporal de carácter preventivo. Los elementos que se encuentren bajo investigación pueden tener una separación del cargo

Policías que realizaron actos sexuales en patrulla son citados a declarar

La investigación ya comenzó y el próximo paso es que los elementos sean citados a declarar para dar su versión de los hechos; a partir de ello, se determinará la sanción correspondiente, según la gravedad de la falta.

Por lo pronto, la SSC se mantiene firme en que tendrá cero tolerancia ante conductas inapropiadas, con el fin de mantener la disciplina y la confianza en la institución.

Con la incorporación de #NuevasPatrullas equipadas para reforzar la seguridad, en la #SSC trabajamos todos los días con el compromiso de cuidar de ti y tu familia. 👮🏻‍♀️👮🏻



🚔 Conócelas, pronto las verás en tu colonia. 🚔#JefaDeGobierno#CiudadSegura pic.twitter.com/Rpr0OLfR5k — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 24, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.