Multas, horarios y todo lo que debes saber del Hoy No Circula de este 27 de junio en CDMX y Edomex

¡Tómalo en cuenta! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplicará el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este viernes 27 de junio, señalando los horarios en los cuales las y los automovilistas no podrán conducir algunos vehículos.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe publicó el calendario oficial de este programa de circulación, el cual busca reducir la emisión de gases contaminantes en el Valle de México.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 27 de junio?

De acuerdo con el calendario dado a conocer por la CAMe, este viernes 27 de junio los autos afectados por el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, serán aquellos que cuenten con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0, así como aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Por otro lado, también aplica para los autos que cuenten con permisos especiales para circular, por lo cual el programa de circulación se amplía para más vehículos en la capital del país y la entidad mexiquense.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

En caso de que las y los conductores no respeten el Hoy No Circula en la Ciudad de México, es importante mencionar que las autoridades de tránsito están facultadas en remitir al vehículo en cuestión al corralón.

Será justamente en estos depósitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en donde se deberán pagar las multas correspondientes, las cuales en este 2025 pueden ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos dependiendo del caso del infractor.

Autos exentos al Hoy No Circula en Edomex

Más allá de que los autos afectados por el Hoy No Circula, vale la pena señalar que los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma 0 y 00, pueden transitar sin ningún problema por las calles de la CDMX y del mismo Edomex.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

