Programa Hoy No Circula: Jueves 26 de junio en CDMX y Edomex; lista de autos que se quedan en casa

El mal clima no abandona la Ciudad de México, las lluvias intensas complican la movilidad y el panorama no parece mejorar con la reciente formación del ciclón tropical Andrea; aunado a ello algunos automovilistas no pueden circular, lo que complica más la situación. Checa el Hoy No Circula del jueves 26 de junio 2025 en CDMX y Estado de México (Edomex).

Si eres de los afectados te recomendamos salir con tiempo de tu casa, pues las lluvias ralentizan el tráfico debido a la combinación de varios factores que reducen la visibilidad, la adherencia de los neumáticos y la capacidad de frenado, además de causar encharcamientos y accidentes.

¿Qué autos no circulan este jueves 26 de junio de 2025?

Este jueves, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que la calidad del aire se mantiene dentro de los parámetros aceptables y no se ha activado ninguna contingencia ambiental ni doble Hoy No Circula

Las restricciones, diseñadas para reducir la contaminación ambiental, estarán vigentes de 05:00 a 22:00 horas tanto en la CDMX como en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Vehículos que no pueden circular el 26 de junio de 2025

No podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

¿Qué autos circulan este jueves 26 de junio de 2025?

Están exentos de la restricción y pueden circular libremente:



Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia y servicios funerarios

Transporte público

Con esta información, estarás al tanto de si debes dejar el auto estacionado o puedes salir libremente este jueves.

¿Cómo saber si mi auto no circula?

¿Necesitas ayuda para verificar algún vehículo en particular o conocer cuándo circula si tienes otro color de engomado? Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

