Así aplicará el Hoy No Circula en este lluvioso martes 17 de junio

En este martes lluvioso y nublado, los automovilistas deben estar listos para los fuertes chubascos, así como para una multa en caso de no respetar el reglamento del Hoy No Circula , que establece los autos que no pueden transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El objetivo del Hoy No Circula es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera en la Zona Metropolitana del Valle de México, motivo por el cual se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex, en un horario de 5:00 de la mañana a 22:00 horas, todos los días.

¿Qué autos están exentos en el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para circular en la CDMX y el Edomex, los gobierno reconocen: El exento “E”, Doble Cero “00", Cero “0", Uno “1" y Dos “2" de la Megalópolis (que aplican en CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala)

Además, está vigente el pase turístico para autos con matrícula diferentes a los de la Megalópolis, que se puede dar una vez por semestre con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre con una vigencia de 7 días, ideal para vacacionistas.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula hoy martes 17 de junio?

De acuerdo con la CAMe, los autos que no pueden transitar por el Valle de México debido a la medida del Hoy No Circula son los que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 9 y holograma 1 y 2.

Durante la semana, el Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

Miércoles 18 de junio: Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2

Jueves 19 de junio: Engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2

Viernes 20 de junio: Engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1, 2 y permisos

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/49h5kdxbtN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 15, 2025

