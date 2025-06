Las colonias de la CDMX que se quedaron sin chelerías; suspenden 43 previo al Día del Padre

Este fin de semana, elementos de la Secretaría de Gobernación (SECGOB) de la Ciudad de México (CDMX) llevaron a cabo un operativo más del programa ‘La Noche es de Todos’, previo a la celebración del Día del Padre en nuestro país. El operativo culminó en la suspensión de 43 chelerías, ubicadas en diversas alcaldías de la CDMX.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Por medio de un comunicado, la SECGOB CDMX informó cuáles fueron los resultados de este operativo que se llevó a cabo en al menos 6 alcaldías de la capital del país. te contamos los detalles.

Autoridades continúan operativo La Noche es de Todos y suspenden chelerías antes del Día del Padre

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los capitalinos en espacios de convivencia nocturna, el Gobierno de la CDMX realizó un nuevo operativo del programa ‘La Noche es de Todos’, en diversas alcaldías de la capital, los días previos al festejo del Día del Padre, el 12, 13 y 14 de junio.

A través de un comunicado, la SECGOB CDMX dio a conocer que como resultado de dicho operativo,se procedió a la suspensión de 43 chelerías, por los siguientes motivos:



Falta de permisos

Consumo de alcohol en vía pública

Alteraciones al orden

Presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad

¡43 suspensiones y 2 clausuras fue el resultado del operativo #LaNocheEsDeTodos esta semana! 🌃



Para garantizar una vida nocturna segura y en orden, el equipo de la @SeGobCDMX realizó este operativo en las alcaldías #Iztacalco, #Cuauhtémoc, #GAM, #MiguelHidalgo, #ÁlvaroObregón y… pic.twitter.com/33E1JyUITq — César Cravioto (@craviotocesar) June 15, 2025

Las colonias de la CDMX donde suspendieron chelerías en el Día del Padre

De acuerdo con el comunicado, las colonias de las distintas alcaldías de la CDMX en las que se llevaron a cabo los recorridos del operativo son las siguientes:



Álvaro Obregón : Uprez, Olivar del Conde, Colina del Sur, Corpus Christi, Estado de Hidalgo, Garcimarrero, Hueytlale y Santa Rosa Xochiac.

: Uprez, Olivar del Conde, Colina del Sur, Corpus Christi, Estado de Hidalgo, Garcimarrero, Hueytlale y Santa Rosa Xochiac. Miguel Hidalgo : Popotla, Escandón II Sección, Tacubaya y Escandón I Sección.

: Popotla, Escandón II Sección, Tacubaya y Escandón I Sección. Cuauhtémoc : La Nueva Tenochtitlán, Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Juárez.

: La Nueva Tenochtitlán, Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Juárez. GAM : Industrial, El Risco CTM, Guadalupe Tepeyac, Aragón La Villa, La Joya, Gertrudis Sánchez II Sección, Nueva Atzacoalco y Lindavista.

: Industrial, El Risco CTM, Guadalupe Tepeyac, Aragón La Villa, La Joya, Gertrudis Sánchez II Sección, Nueva Atzacoalco y Lindavista. Iztacalco : Agrícola Oriental

: Agrícola Oriental Xochimilco: San Marcos, Ampliación San Marcos Norte, Potrero San Bernardino y San Lorenzo La Cebada.

Asimismo, la SEGOB CDMX informó que clausuraron 2 chelerías que reincidieron en operar aunque contaban con sellos de suspensión.

Aunque las autoridades dieron a conocer cuáles son las colonias de seis alcaldías de la CDMX que se incluyeron en el recorrido de este fin de semana, no especificaron cuáles son las colonias en las que sí se suspendieron las chelerías. No obstante, si este Día del Padre encontraste que tu chelería de confianza está suspendida, es probable que no cumplía con las normas necesarias para su funcionamiento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.