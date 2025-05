Cuida tu quincena: Así aplica el Hoy No Circula este viernes 30 de mayo y la multa por no respetarlo

Se acerca el fin de mes pero no así el final del Hoy No Circula , pues este 30 de mayo el programa de movilidad se mantendrá vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), así como dentro de algunos municipios conurbados en el Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), publicó el calendario del Hoy No Circula de este viernes 30 de mayo, el cual podría generar multas de miles de pesos en caso de no respetarlo.

Así puedes plantar un árbol gratis afuera de tu casa [VIDEO] El proyecto naturaleza sostenible surge como una respuesta urgente para sembrar árboles en la CDMX y recuperar el entorno ecológico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 30 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la CAMe, el Hoy No Circula de este 30 de mayo aplica para todos los autos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0, y que tengan holograma de verificación 1 y 2.

Es importante mencionar que el Hoy No Circula se mantiene activo desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, esto dentro de toda la capital de la República Mexicana, así como en 18 municipios conurbados del Estado de México como Naucalpan, Coacalco, Ecatepec, Cuautitlán y demás.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/o1m3ibtPzd — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 25, 2025

Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), el hacer caso omiso al programa de circulación vehicular antes mencionado, puede generar multas de miles de pesos, así como el traslado al corralón de la unidad infractora.

Será justamente en los depósitos del corralón, que los automovilistas deberán pagar una multa que puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

Autos exentos al Hoy No Circula

Más allá de los autos con prohibiciones para transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula, los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están completamente exentos a este programa.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.