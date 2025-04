Estos son los terribles riesgos que corren las mascotas con el calor extremo y que pueden ser mortales

El aumento de las temperaturas y las olas de calor representan un grave riesgo para la salud de las mascotas , un tema que aún no recibe la atención que merece. Aunque muchas personas subestiman el impacto del calor en sus animales, estos sufren de manera diferente y pueden enfrentar consecuencias graves, incluso mortales, si no se toman precauciones adecuadas.

Mientras que los humanos pueden hacer uso del aire acondicionado o hidratarse con facilidad, las mascotas no siempre tienen esa opción. Te contamos cómo repercute el calor en su salud.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo saber si tu mascota tiene calor?

A diferencia de los humanos, que regulan su temperatura corporal mediante el sudor en toda la piel, perros y gatos sólo sudan por las patas y la nariz, y utilizan el jadeo como principal mecanismo para refrescarse. Los conejos y aves, por su parte, no sudan y dependen de otros métodos para disipar el calor. Por ello, cuando las temperaturas son extremas, estos mecanismos pueden no ser suficientes, y las mascotas pueden sufrir un golpe de calor, que puede ser fatal si no se atiende a tiempo.

Además, el asfalto y otras superficies calientes pueden causar quemaduras en las patas de los animales, un detalle que muchos dueños no consideran porque no sienten el calor de estas superficies al caminar con zapatos.

Los reptiles también pueden verse afectados, mostrando síntomas como desorientación.

¿Cuáles son los síntomas de la insolación o golpe de calor en perros?

Entre los síntomas que indican que una mascota está sufriendo por el calor extremo se encuentran:



Jadeo excesivo o respiración acelerada

Letargo y debilidad

Temblores y babeo

Inquietud excesiva

Falta de apetito prolongada

Encías y lengua con coloración gris violácea (signo de alarma extrema)

Vómitos y diarrea en casos graves

Dificultad para ponerse de pie o desorientación

Si tu mascota presenta alguno de estos síntomas, llama a tu veterinario inmediatamente.

¿Cómo bajar el calor a un perro?

Para ayudar a un perro a bajar la temperatura corporal debido al calor, primero busca un lugar fresco y con sombra. Luego, puedes refrescarle con agua, humedeciéndole la cabeza, cuello y axilas. También puedes darle cubitos de hielo para que los chupe o usar un ventilador. Es importante mantenerlo hidratado y evitar darle agua fría repentinamente.

Pasos detallados:

1. Lugar fresco y sombreado:

Lleva a tu perro a un lugar fresco y sombreado para evitar la exposición directa al sol

2. Refrescamiento con agua:

Humedece la cabeza, cuello, axilas y almohadillas de las patas de tu perro con agua fresca

3. Cubitos de hielo:

Ofrece a tu perro cubitos de hielo para que los chupe, lo que puede ayudarle a refrescarse

4. Ventilador:

Ubica a tu perro cerca de un ventilador o abanícalo suavemente

5. Hidratación:

Asegúrate de que tu perro beba agua fresca y limpia a menudo, pero evita que beba grandes cantidades de agua muy fría repentinamente

6. Evita cubrirlo con toallas:

No cubras a tu perro con toallas mojadas, ya que esto puede provocar el efecto contrario.

En este enlace encontrarás recomendaciones de la UNAM para cuidar a tu mascota en época de calor.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.