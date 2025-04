El Metro CDMX no tendrá servicio este martes 29 de abril por simulacro nacional y esto debes hacer

Tal como lo informaron las autoridades hace meses, este martes 29 de abril se realizará el primer simulacro nacional del 2025. En este evento sonarán los altavoces con la alerta sísmica y el objetivo es saber cómo actuar en caso de que se presente este fenómeno natural. En este caso, el Metro de la CDMX también participará.

Miles de personas han sido sorprendidas en el Metro de la CDMX cuando se ha presentado un temblor, por lo que ahora el Sistema de Transporte Colectivo (STC) planea unirse a los simulacros y detener sus operaciones durante unos minutos.

Hora exacta del simulacro en el Metro CDMX

Durante el simulacro se pretende que ocurre un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca, a una profundidad de 40.1 kilómetros.

Considerando este escenario, el Simulacro Nacional será a las 11:30 de la mañana. Aunque no es un horario en el que el Metro CDMX se encuentre lleno, sí hay miles de personas utilizándolo.

¿Cuánto tiempo se detendrá el Metro CDMX por el simulacro?

El simulacro ocurrirá en todas las líneas de todas las estaciones del Metro. Los trenes se van a detener por completo y el personal de áreas estratégicas se encargará de la coordinación de los usuarios.

Así, el Metro estará detenido durante 3 minutos, desde las 11:30 hasta las 11:33, periodo en el que se realizará el protocolo de seguridad obligatorio durante un sismo.

¿Qué hacer si me toca el simulacro dentro del Metro CDMX?

En este caso, la ciudadanía debe seguir las indicaciones de protección civil del metro, mantener la calma, no correr, no gritar y no empujar.

Si te encuentras dentro del andén te debes replegar a las paredes

Las áreas de torniquetes y taquillas son zonas seguras

Si estás a bordo del metro, no debes intentar salir del vagón

No invadir las vías o túneles

Replegarse a las paredes y esperar a que las actividades del Metro CDMX se reanuden después del primer Simulacro Nacional del 2025.

