Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, esto pasará con el Doble Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle luego de que no mejorara la calidad del aire. De esta manera, la medida del Doble Hoy No Circula no se canceló, así que no son buenas noticias para los autos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

📑#ComunicadoCAMe | 15:00hrs

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en #ZMVM para disminuir exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir emisión de contaminantes.

📲https://t.co/U6DyQJ1426 pic.twitter.com/eUTRNPhwVK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 24, 2025

La Fase 1 de contingencia ambiental se activó en la metrópoli después de que se superaran los máximos establecidos del nivel de ozono. Los agentes contaminantes dañan la salud de los habitantes, motivo por el cual se aplicó el Doble Hoy No Circula , medida que prohibe a algunos autos de la CDMX y Edomex transitar para disminuir la mala calidad del aire.

Mala calidad del aire: Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México [VIDEO] La CAMe activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; así es como aplicará el Doble Hoy No Circula debido a la mala calidad del aire.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué alcaldías tienen mala calidad del aire?

Datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico revelaron el mayor nivel de contaminación lo registraban las siguientes alcaldías:

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Coyoacán

Magdalena Contreras

Tlalpan

Milpa Alta

¿Por qué se activó la Fase 1 de contingencia ambiental?

Los incendios forestales, la alta afluencia de vehículos en vialidades del Valle de México por vacaciones y los fuegos artificiales que se lanzan en algunas iglesias,pudieron propiciar a que se activara la Fase 1 de contingencia ambiental.

Se suman el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

Los #IncendiosForestales ocurren cuando el fuego se extiende de manera descontrolada por bosques, selvas o zonas áridas y semiáridas, que afectan las vegetación y biodiversidad del lugar.#PrevenirEsMejorQueCombatir#ElPoderDeServir pic.twitter.com/7FOks5ATsG — PROBOSQUE (@Probosque_) April 24, 2025

¿Por qué la contingencia ambiental por ozono es dañina?

Cuando el ozono está en las zonas más altas de la atmósfera nos protege de la radiación UV, pero cuando se halla a nivel del suelo es perjudicial para la salud, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

El ozono se forma ante la reacción química entre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) con presencia de luz solar. En altas concentraciones es capaz de irritar el sistema respiratorio, agrava el asma y las enfermedades pulmonares.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.