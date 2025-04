Mantienen Fase 1 de Contingencia Ambiental; así aplicaría el Doble Hoy No Circula este viernes

En la CDMX y Edomex se aplica el Hoy No Circula para disminuir los índices de partículas contaminantes; sin embargo, cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental se pone en marcha el programa Doble Hoy No Circula.

Es importante señalar que todos los automovilistas deben respetar el Hoy No Circula o de lo contrario serán acreedores a una multa , por ello, aquí te decimos qué autos no podrán transitar en el Valle de México este viernes 25 de abril de 2025.

¿Cómo aplicaría el Doble Hoy No Circula este viernes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis los viernes no pueden circular los autos:

Engomado azul

Holograma 1 y 2, terminación de placa 9 y 0

Sin embargo, cuando se aplica el Doble Hoy No Circula no pueden transitar:

Todos los autos con holograma 2

Autos particulares con holograma 1 y último dígito: 0, 2, 4, 6, 8 y 9

Vehículos con holograma 0 y 00

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán acreedores a una multa.

La sanción es de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Aunque el Hoy No Circula aplica para todos los autos, hay algunos que están exentos como es el caso de los vehículos que cuentan con holograma de verificación 0 y 00. Aunque cuando se aplica el Doble Hoy No Circula no pueden circular.

Los autos eléctricos e híbridos pueden circular todos los días sin importar si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

